Νετανιάχου σε Μπάιντεν: «Ναι» σε παράταση της κατάπαυσης πυρός αν συνεχιστεί η απελευθέρωση ομήρων

Θετικός στο να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, εάν κάτι τέτοιο διευκόλυνε την απελευθέρωση ακόμη 10 ομήρων ημερησίως, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Ισράηλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι, εφόσον τερματιστεί η συμφωνία για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα θα συνεχιστούν «με πλήρη ισχύ».

Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι οι κ.κ. Μπάιντεν και Νετανιάχου συμφώνησαν «να συνεχίσουν να εργάζονται για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μετέβη νωρίτερα στη Γάζα και συναντήθηκε με μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ενώ είδε από κοντά μέρος του υπόγειου δικτύου της Χαμάς, σύμφωνα με τη Haaretz.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος» ανέφερε σε δήλωσή του. «Κάνουμε κάθε προσπάθεια για να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας και στο τέλος θα τους φέρουμε όλους πίσω», επανέλαβε.

Βάσει της τρέχουσας συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς, η κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησε την Παρασκευή –μαζί με την παράλληλη απελευθέρωση ομήρων– ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.

Στο πλαίσιό της προβλέπεται η απελευθέρωση 50 ομήρων, με αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 150 Παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Πρόθυμη να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας για δύο έως τέσσερις ημέρες εμφανίζεται η Χαμάς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι διαμεσολαβητές -το Κατάρ και η Αίγυπτος –ενημερώθηκαν πως οι ένοπλες ομάδες που κρατούν ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας «συμφωνούν να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για δύο έως τέσσερις ημέρες».

Αυτές οι παλαιστινιακές ομάδες «πιστεύουν ότι είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση άλλων 20-40 Ισραηλινών αιχμαλώτων», ανέφερε η ίδια πηγή.

#BREAKING Source close to Hamas says group willing to extend truce 'two to four' days pic.twitter.com/dXgbHGGTn8

— AFP News Agency (@AFP) November 26, 2023