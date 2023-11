Γάζα: Θετική σε παράταση της κατάπαυσης πυρός η Χαμάς

Πρόθυμη να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας για δύο έως τέσσερις ημέρες εμφανίζεται η Χαμάς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Βάσει της τρέχουσας συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς, η κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησε την Παρασκευή –μαζί με την παράλληλη απελευθέρωση ομήρων– ολοκληρώνεται αύριο, Δευτέρα.

Στο πλαίσιό της προβλέπεται η απελευθέρωση 50 ομήρων, με αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 150 Παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι διαμεσολαβητές -το Κατάρ και η Αίγυπτος –ενημερώθηκαν πως οι ένοπλες ομάδες που κρατούν ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας «συμφωνούν να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για δύο έως τέσσερις ημέρες».

Αυτές οι παλαιστινιακές ομάδες «πιστεύουν ότι είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση άλλων 20-40 Ισραηλινών αιχμαλώτων», ανέφερε η ίδια πηγή.

#BREAKING Source close to Hamas says group willing to extend truce 'two to four' days pic.twitter.com/dXgbHGGTn8

— AFP News Agency (@AFP) November 26, 2023