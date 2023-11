Γάζα: Αμερικανίδα 4 ετών μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν – Μπάιντεν: Στόχος να συνεχιστεί η κατάπαυση πυρός

Μία Αμερικανίδα ηλικίας τεσσάρων ετών, η οποία είχε απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, είναι μεταξύ των ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Πρόκειται για την Άμπιγκειλ Ίνταν η οποία έκλεισε τα τέσσερά της χρόνια πριν από δύο ημέρες. «Είναι ελεύθερη και βρίσκεται πλέον στο Ισραήλ», σημείωσε ο κ. Μπάιντεν.

🔴WATCH: Dozens of Israelis gather on the side of the road, cheering as the convoy carrying today’s released hostages makes its way to reunite them with their families in Israeli hospitals pic.twitter.com/EeFBO8F1Kf

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 26, 2023