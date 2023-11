Γάζα: Άρση στο αδιέξοδο – Προχωρά η απελευθέρωση ομήρων

Επιλύθηκαν με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ τα ζητήματα που οδήγησαν νωρίτερα σε εμπλοκή της διαδικασίας απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι ξεπεράστηκαν τα εμπόδια, κατόπιν επικοινωνίας αξιωματούχων του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Όπως ανέφερε, απόψε αναμένεται να απελευθερωθούν συνολικά 20 όμηροι, οι 13 εκ των οποίων είναι Ισραηλινοί. Από την πλευρά του Ισραήλ, θα αποφυλακιστούν 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας των ομήρων θα γίνει απόψε και εξέφρασε ευχαριστίες προς την Αίγυπτο και το Κατάρ επειδή διασφάλισαν ότι θα συνεχιστεί η προσωρινή εκεχειρία με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ ανέφερε ότι η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων είναι σε εξέλιξη.

Το βράδυ, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με πρωτοβουλία του τελευταίου, με τον οποίο συζήτησε «την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση της ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν συνομίλησε με τον εμίρη και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τα πιθανά εμπόδια στην υλοποίηση της συμφωνίας και τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Ο εκπρόσωπος είπε ότι μετά το τηλεφώνημα ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε ότι η απελευθέρωση των ομήρων προχωρά και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού κάνει ενέργειες για να τους παραλάβει.

#BREAKING Hamas confirms second hostage release to go ahead Saturday after delay. Mediator Qatar says 13 Israeli hostages, 7 foreigners to be freed in Gaza 'tonight' pic.twitter.com/xnYipd7TLZ

— AFP News Agency (@AFP) November 25, 2023