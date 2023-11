Παρίσι: Ξεχωριστή λωρίδα στον περιφερειακό για τα οχήματα με τουλάχιστον 2 επιβαίνοντες

Ξεχωριστή λωρίδα θα έχουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 τα οχήματα στα οποία επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα στον περιφερειακό του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, το όριο ταχύτητας στην πολυσύχναστη περιφερειακή οδό θα κατέβει στα 50 από τα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και του θορύβου στη Boulevard Peripherique -έναν από τους δρόμους με την πιο αυξημένη κίνηση στην Ευρώπη- οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ «λίγες εβδομάδες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αντιδήμαρχος Μεταφορών Νταβίντ Μπελιάρ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Speed limits and car-sharing.

Paris will set a speed limit of 50 kilometres per hour (30 mph) on the French capital's congested ring road and add a car-sharing lane after next year's Olympic Games, city hall sayshttps://t.co/204oqTMp8B pic.twitter.com/Hd4D8XvSK2

— AFP News Agency (@AFP) November 24, 2023