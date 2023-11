Γάζα: Αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι όμηροι της Χαμάς

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι όμηροι από τη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περίπου στις 5 μ.μ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, 13 γυναίκες και παιδιά από το Ισραήλ πέρασαν από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω της διέλευσης της Ράφα, και παρελήφθησαν από ισραηλινές δυνάμεις, προκειμένου να μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι η Χαμάς παρέδωσε τους 13 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου συνοδεύσει στο πέρασμα της Ράφα,

LIVE: View of Hatzerim base where released Israeli hostages are expected to arrive https://t.co/Zqq0vrlPNX

— Reuters (@Reuters) November 24, 2023