Γάζα: Άρχισε η διαδικασία απελευθέρωσης ομήρων

Αρχίζει η διαδικασία απελευθέρωσης ομήρων από τη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Βάσει της συμφωνίας, σήμερα, Παρασκευή, θα απελευθερωθούν 13 γυναίκες και παιδιά. Ακολούθως, 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι -24 γυναίκες και 15 έφηβοι- θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Ήδη, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Χαμάς παρέδωσε 13 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος θα τους συνοδεύσει, βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, στο πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα Γάζας – Αίγυπτου.

Αφού περάσουν τα σύνορα, οι στρατιώτες των ισραηλινών δυνάμεων θα υποδεχθούν τους ομήρους στην αιγυπτιακή πλευρά. Στη συνέχεια θα υποβληθούν σε αρχική ιατρική εξέταση από τους Ισραηλινούς εκπροσώπους και θα υπάρξει μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ αυτών και των οικογενειών τους.

Όσοι κριθεί ότι χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Soroka ενώ οι υπόλοιποι θα κατανεμηθούν στα πέντε ιατρικά κέντρα που έχουν προετοιμαστεί για την υποδοχή τους. Εκεί θα τους περιμένουν οι συγγενείς τους, μαζί με ιατρική και ψυχολογική ομάδα. Αργότερα, θα υποβληθούν σε ολοκληρωμένες ιατρικές εξετάσεις και ενήλικοι όμηροι θα ανακριθούν από τις αρχές.

Μερικές οικογένειες ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν έχουν φτάσει στα ιατρικά κέντρα όπου θα οδηγηθούν οι 13 όμηροι.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βρίσκεται σε ισχύ τετραήμερη κατάπαυση του πυρός.

LIVE: View of Hatzerim base where released Israeli hostages are expected to arrive https://t.co/Zqq0vrlPNX

— Reuters (@Reuters) November 24, 2023