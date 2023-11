Όσκαρ Πιστόριους: Αποφυλακίζεται 10 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του

Την υπό όρους αποφυλάκιση του Παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους αποφάσισαν οι αρμόδιες αρχές της Νότιας Αφρικής, 10 χρόνια έπειτα από τη δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στέενκαμπ.

Ο 37χρονος Πιστόριους, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2016 σε 13 χρόνια φυλάκιση, αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 5 Ιανουαρίου 2024.

#UPDATE South African Paralympic champion Oscar Pistorius was granted early release from prison on parole on Friday, a decade after he killed his girlfriend, in a crime that gripped the world, prison authorities said. pic.twitter.com/v6ASGaLHqX

