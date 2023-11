Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Μαλάτεια της ανατολικής Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η δόνηση σημειώθηκε στις 16:46 ώρα Ελλάδος (17:46 τοπική ώρα) και είχε εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:49, ακολούθησε δόνηση 4,6 βαθμών.

