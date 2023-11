ΗΠΑ: Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας που μετέφερε θείο σε υγρή μορφή – Εκκενώθηκε κοινότητα στο Κεντάκι

Φωτιά πήρε το θειάφι που μετέφερε πήρε φωτιά, εμπορική αμαξοστοιχία η οποία εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις κεντρικές ΗΠΑ αναγκάζοντας τις αρχές του Κεντάκι να προτρέψουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, παραμονή της Γιορτής των Ευχαριστιών.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Λίβινγκστον και «τουλάχιστον 16 βαγόνια ενεπλάκησαν» στο ατύχημα. Δύο από αυτά, που περιείχαν θείο σε υγρή μορφή, άνοιξαν και ένα μέρος του περιεχομένου τους χύθηκε έξω και πήρε φωτιά, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών CSX.

«Όταν το υγρό θείο καίγεται, εκλύει στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του θείου», μια ουσία επικίνδυνη τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

🇺🇸A state of emergency has been declared as two cities in Kentucky were evacuated after a hazardous chemical spilled from a derailed train.

Governor Andy Beshear has declared a State of Emergency after a train derailed between Mullins Station and Livingston in Rockcastle County,… pic.twitter.com/AMoP8g4VGI

— dana (@dana916) November 23, 2023