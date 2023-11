ΗΠΑ: Εξερράγη όχημα στην γέφυρα Ρέινμποου- Δύο νεκροί

Στο κλείσιμο της γέφυρας Ρέινμποου στους καταρράκτες του Νιαγάρα, με την οποία συνδέονται οι ΗΠΑ με τον Καναδά, προχώρησαν οι αρχές. Ειδικότερα, έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εξαιτίας ενός έκρηξης που σημειώθηκε σε όχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, ωστόσο, αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από απρόσεκτο οδηγό. Νωρίτερα, το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνούσε την έκρηξη ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

Για το εν λόγω περιστατικό ενημερώθηκε και ο Λευκός Οίκος, καθώς και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» το επεισόδιο αυτό, ωστόσο είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να πει αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντομινίκ Λεμπλάν είπε ότι ενισχύθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα και ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας.

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge

ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed.

