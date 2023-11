Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς ως προς τους ομήρους και την κατάπαυση πυρός

Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν χθες, Τρίτη, σε συμφωνία για την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και μια τετραήμερη παύση των συγκρούσεων.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την απελευθέρωση 150 Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Όπως αναφέρει το BBC, η κατάπαυση πυρός αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 το πρωί τοπική ώρα αύριο, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η συμφωνία θα τερματίσει «μια ανείπωτη δοκιμασία» για τους ομήρους και «μετριάζει τον πόνο αθώων παλαιστινιακών οικογενειών».

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει τον πόλεμο για την εξάλειψη της Χαμάς και των υπολοίπων ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όταν και έχασαν τη ζωή τους 1.200 άνθρωποι.

Η Χαμάς υποστήριξε ότι η συμφωνία θα δώσει στους Παλαιστίνιους χρόνο να ανακάμψουν μετά την ισραηλινή αεροπορική και χερσαία επιδρομή. Σύμφωνα με τη Χαμάς, 14.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από τις επιδρομές του Ισραήλ.

