Κατάρ: Η έναρξη της παύσης των εχθροπραξιών στην Γάζα θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών 24 ωρών

Η διπλωματία του Κατάρ επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κάνοντας γνωστό ότι η έναρξη της παύσης των εχθροπραξιών στην Γάζα θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών 24 ωρών.

Διαβεβαίωσε επίσης πως «ο αριθμός των ανθρώπων που θα απελευθερωθούν θα αυξηθεί σε μεταγενέστερα στάδια της εφαρμογής της συμφωνίας».

Υπενθυμίζεται ότι το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση 50 ομήρων με αντάλλαγμα την 4ημερη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Η έναρξη της παύσης θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών 24 ωρών και η διάρκειά της θα είναι τέσσερις ημέρες, με δυνατότητα παράτασης», διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ μέσω X (του πρώην Twitter) αναφερόμενο στη συμφωνία που κλείστηκε με μεσολάβηση του εμιράτου, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

The State of Qatar announces that a humanitarian pause has been agreed in Gaza

Doha – 22 November 2023

The State of Qatar announces the success of its joint mediation efforts undertaken with the Arab Republic of Egypt and the United States of America between Israel and the…

