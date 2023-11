ΕΕ: Στο Κίεβο ο Σαρλ Μισέλ για την επέτειο της εξέγερσης πλατείας Μαϊντάν

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επισκέπτεται ξανά το Κίεβο με την ευκαιρία της επετείου των δέκα ετών από την εξέγερση της πλατείας Μαϊντάν στην Ουκρανία.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι στο Κίεβο, μεταξύ φίλων», έγραψε ο Μισέλ στο Χ. Συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία που τον δείχνει να κάνει χειραψία με την πρέσβη της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, την Καταρίνα Μαθέρνοβα, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε δηλώσει λίγο πριν την άφιξή του στο Κίεβο ότι σκοπεύει «να εκφράσει τη σθεναρή υποστήριξη της ΕΕ» στην Ουκρανία και να συζητήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στις αρχές Νοεμβρίου το πράσινο φως για να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ.

