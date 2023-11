Ισραήλ: «Οι προειδοποιήσεις μας για τη Χαμάς αγνοήθηκαν», λένε μέλη γυναικείων μονάδων στα σύνορα

Οι προειδοποιήσεις μας δεν εισακούστηκαν: Αυτό καταγγέλλουν μέλη ισραηλινών μονάδων επιτήρησης που αποτελούνται κυρίως από γυναίκες στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας, στον απόηχο των φονικών επιθέσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η ομάδα παρατηρητών, γνωστή ως tatzpitaniyot, που αποτελείται κατά κύριο λόγο από γυναίκες, καταγγέλλει πως δεν ελήφθησαν υπόψη επί μήνες οι προειδοποιήσεις για ασυνήθιστη δραστηριότητα εντός της Γάζας, όπως η εκπαίδευση με εκρηκτικά ή οι προσομοιώσεις επιθέσεων.

Οι καταγγελίες αυτές, στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκούν πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται για ολιγωρία, καθώς οι υπηρεσίες κατασκοπείας του Ισραήλ δεν κατάφεραν να αντιληφθούν την επικείμενη επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν περίπου 240.

Γνωστή ως «μάτια του στρατού», η ομάδα tatzpitaniyot χρησιμοποιεί κάμερες ασφαλείας και αισθητήρες για την παρακολούθηση μιας έκτασης 15 έως 30 χιλιομέτρων. Καταγράφει τις όποιες αλλαγές στις συνήθειες ακόμη και των αγροτών, με το έργο της ομάδας να απαιτεί υπομονή και συγκέντρωση επί ώρες.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, μέλη της δύναμης επιτήρησης, κυρίως στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, έκαναν λόγο για ασυνήθιστη δραστηριότητα κατά μήκος των συνόρων της Γάζας, μεταξύ άλλων με την αποστολή drones της Χαμάς πολλές φορές την ημέρα τις εβδομάδες πριν την επίθεση.

Μία εκ των στρατιωτών, ανέφερε στην εφημερίδα Haaretz ότι παρατήρησαν μέλη της Χαμάς να εκπαιδεύονται για επιθέσεις: «Ενάμιση μήνα πριν τον πόλεμο, είδαμε ότι σε ένα από τα στρατόπεδα εκπαίδευσης της Χαμάς είχαν κατασκευάσει ένα μοντέλο της θέσης ενός παρατηρητηρίου, όπως αυτό που λειτουργούμε. Άρχισαν να εκπαιδεύονται εκεί με drones για να χτυπήσουν τον σκοπευτή». «Τους τελευταίους δύο μήνες, άρχισαν να στέλνουν drones κάθε μέρα, πολλές φορές την ημέρα, ακριβώς κοντά στα σύνορα, περίπου 300 μέτρα από τον φράχτη, και μερικές φορές ακόμα πιο κοντά», πρόσθεσε.

Άλλα μέλη των δυνάμεων παρατήρησης ανέφεραν ότι ένοπλοι της Χαμάς έκαναν προσομοιώσεις επιθέσεων σε τεθωρακισμένα οχήματα χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο του άρματος Merkava Mark 4. Σημείωσαν επίσης ότι μέλη της Χαμάς έσκαβαν τρύπες και τοποθετούσαν εκρηκτικά κατά μήκος των συνόρων. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan του Ισραήλ και το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 της χώρας μετέδωσαν συνεντεύξεις με συνοριοφύλακες, οι οποίες κατήγγειλαν ότι αγνοήθηκαν.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους αγνοήθηκαν ήταν ότι «δεν ταίριαζαν με το αφήγημα ότι η Χαμάς είχε εξελιχθεί από επαναστατικό κίνημα σε πιο μετριοπαθή και ρεαλιστική», σχολίασε στο Politico ο επικεφαλής του Τμήματος Παλαιστινιακών Υποθέσεων στην Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών του Ισραήλ, Μάικλ Μιλστάιν, ο οποίος καταλογίζει στον Νετανιάχου όχι μόνο εσφαλμένη εκτίμηση, αλλά και ότι επέτρεψε στο Κατάρ να διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια όλα αυτά τα χρόνια στη Γάζα, πολλά από τα οποία πιθανώς δαπανήθηκαν για τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

Israel's women border troops have said their warnings on Hamas were ignored in the lead-up to October 7. https://t.co/p63EvFxHs2

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 21, 2023