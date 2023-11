Ινδία: Παγιδευμένοι επί 10 ημέρες – Οι πρώτες εικόνες από τους εργάτες που εγκλωβίστηκαν σε σήραγγα (βίντεο)

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα βίντεο με τους 41 εργάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι από τις 12 Νοεμβρίου μετά την κατάρρευση οδικής σήραγγας στην Ινδία.

Οι εργάτες παγιδεύτηκαν όταν κατέρρευσε οδική σήραγγα μήκους 4,5 χιλιομέτρων που κατασκευαζόταν σε αυτοκινητόδρομο, μέρος ενός δρόμου ινδουιστικού προσκυνήματος στο κρατίδιο Ουταρχάντ.

Το βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές δείχνει περίπου 10 από τους εγκλωβισμένους εργάτες να στέκονται σε ένα ημικύκλιο μπροστά από την κάμερα, φορώντας κράνη και γιλέκα ασφαλείας.

A camera has captured the first video of the 41 workers trapped in a tunnel in India’s Uttarakhand state. The workers have been stuck since 12 November after a landslide collapsed part of the tunnel. pic.twitter.com/G6jrwDx2d1

— BBC News India (@BBCIndia) November 21, 2023