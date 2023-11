ΠΟΥ: Στο Κάιρο μεταφέρθηκαν 12 νεογέννητα από το νοσοκομείο αλ-Σίφα

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επιβεβαίωσε ότι 12 από τα νεογέννητα που απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο al-Shifa μεταφέρθηκαν στο Κάιρο.

«Όλα τα μωρά παλεύουν με σοβαρές λοιμώξεις και άλλες παθήσεις και χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο Tedros.

Today, 28 of the 31 premature babies, who were evacuated from the Al-Shifa hospital yesterday, were safely transferred in Al-Arish to receive medical treatment in #Egypt. From there, 12 babies were flown to Cairo.

Three babies continue to receive treatment at the Emarati… pic.twitter.com/SZjKbRUojJ

