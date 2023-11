Φιλιππίνες: 9 οι νεκροί από τον σεισμό της Παρασκευής

Τουλάχιστον εννέα είναι οι νεκροί του ισχυρού σεισμού, ο οποίος έπληξε την Παρασκευή τις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών και ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σωστικών συνεργείων.

Ο σεισμός των 6,7 βαθμών, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση, έπληξε την περιοχή της νήσου Μιντανάο και προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της οροφής εμπορικού κέντρου.

#BREAKING | Magnitude 7.2 quake strikes off Southern Mindanao

The undersea tectonic quake occurred at a depth of 10 kilometers and 30 km southwest of Sarangani in Davao Occidental at around 4:14 p.m. (Via- @jomsbctwitt )#Earthquake #Philippines #Pangyan #Mindanao pic.twitter.com/T28gqn1Rbi

