Στο Κίεβο ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας – «Οι ΗΠΑ στο πλευρό της Ουκρανίας»

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, πρωτεύουσα της εμπόλεμης Ουκρανίας, πραγματοποιεί ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Λόιντ Όστιν.

Η επίσκεψη δεν είχε προαναγγελθεί για λόγους ασφαλείας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ «ταξίδεψε στην Ουκρανία σήμερα για να συναντηθεί με Ουκρανούς ηγέτες και να ενισχύσει την ακλόνητη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο.

Από την πλευρά του, ο κ. Όστιν σημείωσε ότι «βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μεταφέρω ένα σημαντικό μήνυμα – οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό της Ουκρανίας στον αγώνα τη για ελευθερία απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον».

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.

I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023