Ισραήλ: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ομήρους στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που υποστηρίζει πως δείχνει ομήρους να μεταφέρονται στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, Αλ Σίφα, μετά την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

Το υλικό που παρουσιάζει προέρχεται, όπως αναφέρει, από τις κάμερες παρακολούθησης του νοσοκομείου και εικονίζει ένα υπήκοο από το Νεπάλ και ένα από την Ταϊλάνδη που απήχθησαν από το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί επίσης την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση για τη δολοφονία στο νοσοκομείο της 19χρονης γυναίκας στρατιώτη από το Ισραήλ, Νόα Μαριτσιάνο, που είχε επίσης απαχθεί.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, ο ένας από τους ομήρους είναι εμφανώς τραυματισμένος στο χέρι και μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις από τους οποίους οπλοφορούν. Ο δεύτερος σύρεται βίαια καθώς αντιστέκεται και σπρώχνεται σε έναν διάδρομο.

