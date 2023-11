ΗΠΑ: Πέθανε η πρώην Πρώτη Κυρία Ρόζαλιν Κάρτερ

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Ρόζαλιν Κάρτερ, σύζυγος του Τζίμι Κάρτερ, 39ου προέδρου των ΗΠΑ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών.

«Η πρώην Πρώτη Κυρία Rosalynn Carter, παθιασμένη υπερασπιστής της ψυχικής υγείας, της φροντίδας και των δικαιωμάτων των γυναικών, πέθανε την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου, στις 2:10 μ.μ. στο σπίτι της στο Plains της Τζόρτζια, σε ηλικία 96 ετών. Πέθανε ειρηνικά, με την οικογένεια στο πλευρό της», ανακοίνωσε το Carter Center.

Our co-founder, former U.S. First Lady Rosalynn Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia.

For more information: https://t.co/82bHoZQvkk pic.twitter.com/2exvnQdtab

— The Carter Center (@CarterCenter) November 19, 2023