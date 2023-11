Γάζα: Τούνελ της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο αλ-Σίφα λέει πως ανακάλυψε το Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε τούνελ μήκους 55 μέτρων σε βάθος 10 μέτρων με θωρακισμένη πόρτα, κάτω από το νοσοκομείο αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, δίνοντας μάλιστα στην δημοσιότητα σχετικό βίντεο.

«Αυτό το είδος της πόρτας χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς για να αποκλείσει στις ισραηλινές δυνάμεις την είσοδο στα κέντρα διοίκησης και τις υπόγειες υποδομές που ανήκουν στην Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τσαχάλ που συνοδεύει το βίντεο το οποίο δείχνει ένα στενό πέρασμα που καταλήγει σε μία γκρίζα πόρτα.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται τι βρίσκεται πίσω από την πόρτα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η πρόσβαση προς το τούνελ ανακαλύφθηκε σε χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Αλ-Σίφα που περιείχε πυρομαχικά.

