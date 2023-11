Γάζα: Πρωτοβουλία Μακρόν να νοσηλεύονται στη Γαλλία τα τραυματισμένα παιδιά

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε στο X (πρώην Twitter) για «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός», λέγοντας ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να μπορεί να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια».

«Όσον αφορά τα τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά στη Γάζα που χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη» συνέχισε, «η Γαλλία κινητοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει, ιδίως τα εναέρια μέσα, ώστε να μπορούν να περιθάλπονται στη Γαλλία, εάν αυτό είναι χρήσιμο και αναγκαίο. Γίνονται ρυθμίσεις για την υποδοχή έως και 50 ασθενών στα νοσοκομεία μας».

Urgence pour la population de Gaza : l’aide humanitaire doit pouvoir arriver le plus rapidement et le plus sûrement possible. Pour cela, il nous faut obtenir une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu.

La France fait tout pour y parvenir.

Point de situation.…

