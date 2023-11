Γάζα: Καταγγελίες για βομβαρδισμό σχολείου στην Τζαμπαλίγια

Το Al Jazeera μεταδίδει πως το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας και από την επίθεση αυτή τη φορά, χτυπήθηκε ένα σχολείο που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο οι κάτοικοι. Υπάρχουν όπως είναι αναμενόμενο φόβοι για πολλούς νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέσου, το Ισραήλ βομβάρδισε τα ξημερώματα το σχολείο Al-Fakhoura στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ για να παρέχει καταφύγιο στους αμάχους.

Al Jazeera's Tareq Abu Azzoum reports on the latest Israeli air strike on the UN-run al-Fakhoura School in northern Gaza's Jabalia refugee camp. pic.twitter.com/VR6U0cJ1NG

"Hundreds of people are taking shelter inside this school."

Σχολιάζοντας τον βομβαρδισμό του σχολείου al-Fakhoora, η Χαμάς αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, ότι θα θεωρήσει το Ισραήλ υπεύθυνο για την επίθεση και τα εγκλήματά του κατά παιδιών και αμάχων.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κάνει λόγο για τουλάχιστον 80 νεκρούς.

Receiving horrifying images & footage of scores of people killed and injured in another @UNRWA school sheltering thousands of displaced in the north of the Gaza Strip.

These attacks cannot become commonplace, they must stop. A humanitarian ceasefire cannot wait any longer.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 18, 2023