Ισραήλ: Βίντεο της εισόδου σήραγγας της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις τους εντόπισαν την είσοδο σήραγγας που χρησιμοποιεί η Χαμάς στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ Σίφα, στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου του στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, έρχεται περίπου 48 ώρες αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, όπου το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στεγάζεται, υπόγεια, το κύριο κέντρο διοίκησης της τρομοκρατικής οργάνωσης κατά της οποίας επιχειρεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός δείχνουν τη σήραγγα που εντοπίστηκε πρόσφατα ανάμεσα σε κτίρια εντός του συγκροτήματος του νοσοκομείου.

Σε κοντινή περιοχή, τα στρατεύματα εντόπισαν επίσης ένα φορτηγό της Χαμάς με όπλα, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποίησε η τρομοκρατική ομάδα στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο έδαφος του Ισραήλ, ανέφερε ο Χαγκάρι.

The IDF says it has uncovered a Hamas tunnel in the Shifa Hospital complex. It publishes a video showing the entrance. pic.twitter.com/sxPeIxFrwe

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 16, 2023