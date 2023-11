Η viral «εφιαλτική» επίθεση της Ουκρανίας στο Μπαχμούτ

Σφοδρές συγκρούσεις σημειώνονται μεταξύ των δυνάμεων της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην πόλη Μπαχμούτ, στην περιοχή του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως διακρίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν στρατιωτικές εκπομπές του Κιέβου.

Το διάρκειας τριών λεπτών βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Telegram αργά την Πέμπτη από την Τρίτη Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας, δείχνει να διεξάγονται σκληρές μάχες μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων. Το υλικό έχει βιντεοσκοπήσει, χρησιμοποιώντας κάμερα GoPro, ο διοικητής της ομάδας επίθεσης, ο οποίος αποκαλείται «Makar».

Το βίντεο κοινοποιήθηκε επίσης στο X από το ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης της Ανατολικής Ευρώπης NEXTA, το οποίο έκανε λόγο ότι δείχνει μια «εφιαλτική επίθεση» στο Μπαχμούτ.

Μέχρι στιγμής, το βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 600.000 φορές. Δεν είναι σαφές πότε γυρίστηκε.

A hellish assault on Bakhmut by the Third Assault Brigade

The fighters opened fire on the enemy even before landing from the combat vehicle. In a forest strip burned out by shells, the storm troopers fought their way into enemy trenches and shot down orc infantry until they… pic.twitter.com/H7fQ3Vq9Qx

