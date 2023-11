Ισλανδία – «Σαν δυστοπικό μυθιστόρημα»: Αβέβαιη η επιστροφή των κατοίκων του Γκρίνταβικ στα σπίτια τους

«Ήταν σαν να ερχόταν ένα μεγάλο ζώο, ήταν σαν λιοντάρι – και φυσικά είδαμε τη Γη να κινείται». Με αυτά τα λόγια προσπάθησε να περιγράψει η Σόλνι Παλστότιρ, δασκάλα και φωτογράφος, τον ήχο που αναδύθηκε κάτω από το σπίτι της στο Γκρίνταβικ της Ισλανδίας, πριν το εγκαταλείψει το βράδυ της προηγούμενες Παρασκευής.

Έπειτα από εβδομάδες σεισμικής δραστηριότητας και τρία χρόνια ηφαιστειακών εκρήξεων, η Σόλνι σχεδίαζε εκείνο το βράδυ ένα ήσυχο δείπνο με τον γιο της και τη νύφη της, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ωστόσο, η «αφύπνιση» του ηφαιστείου, έκανε τους 3.800 κατοίκους της ισλανδικής πόλης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Είχα ένα κακό προαίσθημα», σημείωσε η Σόλνι, σύμφωνα με τον Guardian. «Γεννήθηκα εδώ, έχω συνηθίσει τους σεισμούς, αλλά αυτό ήταν κάτι άλλο. Όλοι όσοι ήταν εκεί το κατάλαβαν».

Το ηφαιστειακό σύστημα Φαγκραντάλσφιαλ έχει εκραγεί τρεις φορές τα τελευταία τρία χρόνια, έπειτα από οκτώ αιώνες αδράνειας. Η έντονη δραστηριότητα αυτών των ημερών, ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου με ένα «σεισμικό σμήνος» με επίκεντρο ένα ρήγμα κάτω από το Γκρίνταβικ.

Οι εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις που εκδηλώνονται καθημερινά στην περιοχή είναι αποτέλεσμα υπόγειου ποταμού μάγματος του ηφαιστειακού συστήματος Φαγκραντάλσφιαλ, μήκους 15 χιλιομέτρων. Το αν, πού και πότε ακριβώς θα σημειωθεί μια μεγαλύτερη έκρηξη είναι άγνωστο.

Πολλοί από τους κατοίκους του Γκρίνταβικ πίστευαν ότι θα επέστρεφαν στο σπίτι την επόμενη μέρα. Ωστόσο, η εμφάνιση τεράστιων ρωγμών σε δρόμους και οι ζημιές σε σπίτια τους κάνει να συνειδητοποιούν ότι η επιστροφή τους είναι αβέβαιη. Το σχολείο της πόλης έκλεισε, με τα παιδιά να οδηγούνται σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Υπό τον φόβο μήπως επιστρέψει η απειλή, ορισμένοι κάτοικοι απορρίπτουν κάθε σενάριο επιστροφής. Άλλοι, παρά τον φόβο, είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν. Πολλοί βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, αφού έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και σε πολλές περιπτώσεις τις δουλειές τους, τόσο ξαφνικά.

Μέχρι στιγμής, ορισμένοι από τους κατοίκους επέστρεψαν στα σπίτια τους για λίγα λεπτά, προκειμένου να πάρουν πράγματα που χρειάζονται. Στο μεταξύ, η ζωή συνεχίζεται: το έβδομο εγγόνι της Σόλνι γεννήθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη.

Η Σόλνι ανησυχεί ιδιαίτερα για τον αντίκτυπο της απότομης μετακόμισης στον 12χρονο γιο της, ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Down, επειδή οι κάτοικοι του Γκρίνταβικ είναι για αυτόν «οικογένεια». «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο Γκρίνταβικ τον φρόντιζαν. Ήταν τόσο ανεξάρτητος, μπορούσε να πάει παντού, έχει πολλούς φίλους, αθλείται», ανέφερε. «Για αυτόν είναι η μεγαλύτερη αλλαγή».

Η 43χρονη Κριστίν Μαρία Μπιργκιστότιρ αγόρασε ένα νέο διαμέρισμα στην πόλη μόλις πριν από ένα μήνα, μετά το διαζύγιό της. Τώρα ψάχνει ένα προσωρινό σπίτι για εκείνη και τα τρία μικρά παιδιά της για έξι μήνες.

Η Κριστίν δεν ξέρει αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Όλη η οικογένειά της, οι φίλοι και οι συνάδελφοί της ζουν στην πόλη και η ιδέα να μην επιστρέψει είναι «αδιανόητη», σημείωσε σύμφωνα με τον Guardian. «Αλλά φυσικά, το σπίτι του καθενός υποτίθεται ότι είναι μια ασφαλής ζώνη. Θέλεις να είσαι ασφαλής. Και αν δεν μπορείς να νιώσεις ασφάλεια στο σπίτι σου, τότε είναι πραγματικά δύσκολο να ζήσεις».

‘I felt like I was in a dystopian novel’: residents unsure they’ll ever return to volcano-threatened Icelandic town https://t.co/qu6gvPZAJ8

— Guardian Australia (@GuardianAus) November 17, 2023