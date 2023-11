Σεισμός 7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Λόγω του σεισμού, εκδόθηκε αρχικά προειδοποίηση για τον κίνδυνο σχηματισμού τσουνάμι, η οποία ωστόσο ήρθη λίγο αργότερα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Το επίκεντρο της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 16.14 τοπική ώρα (10.14 το πρωί ώρα Ελλάδας), εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότια του Γκλαν, κοντά στις νότιες ακτές του νησιού Μιντανάο, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού των Φιλιππίνων.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 57 χιλιόμετρα.

⚠🌊TSUNAMI RISK UNDER EVALUATION

Depending on #earthquake-coastline distance, #tsunamis can be local (<100km), regional (<1000km), or distant (>1000km). Be ready to follow national authorities' directives. Follow the situation at the links provided below👇

— EMSC (@LastQuake) November 17, 2023