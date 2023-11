Γάζα: Το Ισραήλ ανατίναξε το κοινοβούλιο – Νετανιάχου: Δεν υπάρχει κανένα μέρος όπου δεν θα φτάσει ο στρατός

Δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ ανατίναξαν το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν στο παρελθόν το κοινοβούλιο της Γάζας, σύμφωνα με τη Haaretz.

Κατά το ίδιο μέσο, το κτήριο δεν λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια.

Πριν από δύο ημέρες, ο στρατός του Ισραήλ δημοσίευσε φωτογραφία στρατιωτών να έχουν εισέλθει στο κτήριο του κοινοβουλίου.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν υπάρχει κανένα μέρος στη Γάζα» όπου «δεν θα φτάσει το Ισραήλ, καμία κρυψώνα, κανένα κρησφύγετο».

«Θα φτάσουμε και θα εξοντώσουμε τη Χαμάς και θα φέρουμε πίσω τους ομήρους» καθώς αυτές είναι δύο «ιερές αποστολές», είπε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε στρατιωτική βάση.

#UPDATE Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has warned there is no safe place for the Hamas militants behind the October 7 attacks and "no place in Gaza" the army wouldn't reach. pic.twitter.com/l86nzdln48

— AFP News Agency (@AFP) November 15, 2023