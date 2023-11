Νέα Υόρκη: Στήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Ρόκφελερ

Το πιο διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του κόσμου, αυτό του Rockefeller Center έφτασε στη Νέα Υόρκη το πρωί του Σαββάτου. Επομένως η εορταστική περίοδος έχει ξεκινήσει επίσημα στην «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ».

Το δέντρο βάρους 12 τόνων και ύψους 24 μέτρων κόπηκε από το Vestal της Νέας Υόρκης και άρχισε να στήνεται στο Κέντρο Ρόκφελερ.

An 80-foot-tall Norway spruce arrived in Manhattan as the Rockefeller Center's coveted Christmas tree for the 2023 holiday season. pic.twitter.com/wVJJvuMVoP

— USA TODAY (@USATODAY) November 13, 2023