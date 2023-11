Γάζα: Μαγειρικό λάδι στα ρεζερβουάρ

Η σοβαρότατη έλλειψη καυσίμων Γάζα, καθώς το Ισραήλ δεν επιτρέπει τον εφοδιασμό της περιοχής, αναγκάζει τους εγκλωβισμένους Παλαιστίνιους να καταφύγουν σε παράδοξες λύσεις για να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους. Φωτογραφίες από την Ράφα, δείχνουν κάποιους να γεμίζουν το ρεζερβουάρ με μαγειρικό λάδι.

Είναι μία πρακτική που προφανώς βασίζεται στην ιδέα ότι τα ντιζελοκίνητα αμάξια θα μπορούσαν να καταναλώσουν συνθετικό παραφινικό ντίζελ Ουσιαστικά πρόκειται για ένα καύσιμο που παράγεται 100% από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως είναι το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι.

Επειδή το λάδι είναι πυκνό και κολλώδες, δεν ρέει εύκολα μέσα στον κινητήρα και δεν καίγεται σωστά. Αυτό έχει ως συνέπεια τη στερεοποίησή του, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στον κινητήρα, έως την πλήρη καταστροφή του.

After the Isreali occupation had cut off fuel, drivers in Gaza use cooking oil as an alternative to operate their cars. #GazaGenocide #CeaseFireInGaza pic.twitter.com/RizdjtIbHf

— sonia. 🇵🇸 (@geminiousness) November 1, 2023