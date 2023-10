Άγιος Πορφύρος Γάζας: Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων του ισραηλινού βομβαρδισμού (φωτογραφίες, βίντεο)

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του ελληνορθόδοξου ναού του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, του παλαιότερου στην περιοχή.

Εκεί είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άνθρωποι, χριστιανοί και μη, θέλοντας να αποφύγουν τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, που σφυροκοπά ανελέητα τον θύλακα. Πίστευαν ότι ήταν ασφαλείς. Ο θάνατος όμως εξαπλώνεται παντού.

Δεκάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν σήμερα στον ναό για να θρηνήσουν τα αγαπημένα πρόσωπα, που έχασαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι και παιδιά.

Λίγο πριν τις 19:00 πραγματοποιήθηκε στον ναό προσευχή για τα θύματα, ενώ άρχισαν και οι πρώτες κηδείες. Τα λόγια δεν μπορούν να αποτυπώσουν τον πόνο και τον θυμό όσων έμειναν πίσω, να κοιτούν τις σκεπασμένες με λευκά σεντόνια σορούς.

JUST IN ⚡🇮🇱 IDF Admits Airstrike Damaged 'Wall' of Saint Porphyrius Church, Gaza – claims ‘unequivocally’ the orthodox church was not target of strike

17 people died in the accidental airstrike, church officials said.#Israel #hamas #Gaza #Palestine #Lebanon #Hezbollah… pic.twitter.com/KqrBUMQWNS

— The Macro Story (@themacrostory) October 20, 2023