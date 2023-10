Ισραήλ: Δημιουργία ανθρωπιστικής ζώνης στη νοτιοδυτική Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ανθρωπιστικής ζώνης στη νότια Γάζα όπου θα παρέχεται διεθνής βοήθεια, μετά από μέρες διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και άλλα μέρη για τη δημιουργία μιας ασφαλούς ζώνης για τους κατοίκους της Γάζας που καλούνται να μετακινηθούν.

Όπως αναφέρουν οι Times of Isreal, ο στρατός της χώρας καλεί τους Παλαιστίνιους να μεταβούν σε μια ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Al-Mawasi, κοντά στην πόλη Χαν Γιουνίς, όπου «θα παρέχεται διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια όπως απαιτείται».

Παράλληλα, επαναλαμβάνει την εντολή εκκένωσης προς τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να εκκενώσουν προς τα νότια, καθώς, όπβως έχει προειδοποιήσει, σύντομα θα πραγματοποιήσει επιχειρήσεις στην περιοχή.

Μάλιστα ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ένα χάρτη της ζώνης.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection.

Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre

— COGAT (@cogatonline) October 18, 2023