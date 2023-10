Πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ «δεν έχει συμφέρον» να καταλάβει τη Γάζα

Το Ισραήλ «δεν έχει συμφέρον να καταλάβει τη Γάζα ή να μείνει στη Γάζα», δήλωσε ο πρεσβευτής της χώρας στον ΟΗΕ.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στο CNN ο Γκιλάντ Ερντάν ανέφερε ότι «αφού παλεύουμε για την επιβίωσή μας… ο μόνος τρόπος είναι να εξαλείψουμε τη Χαμάς, οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί».

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα πρέπει να κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας εάν το Ισραήλ συντρίψει τη Χαμάς, απάντησε ότι το Ισραήλ «δεν σκέφτεται τι θα συμβεί μια μέρα μετά τον πόλεμο».

Thank you President Biden for recognizing what Israel has been saying since the barbaric Hamas massacre occurred: Israel’s goal is the total elimination of Hamas’ terror capabilities https://t.co/rqRGDh5Onl

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 16, 2023