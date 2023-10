Ισραήλ: Πυρκαγιά σε σπίτι στην Σντερότ μετά από εκτόξευση ρουκέτας από τη Γάζα (βίντεο)

Ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι στην ισραηλινή πόλη Σντερότ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, τις οποίες επικαλούνται οι Times of Israel.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη στην ισραηλινή πόλη, όπου είχαν εισβάλει μαχητές της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με το Al Jazeera, υπήρξαν και άλλες διεισδύσεις από Παλαιστίνιους ένοπλους τις προηγούμενες ημέρες.

Στο μεταξύ σήμερα ξεκινάει επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων από την πόλη. Οι τοπικές αρχές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι η εκκένωση δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο, συνιστούν στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Rocket landed in Sderot, causing a fire, according to the municipality. pic.twitter.com/gSU2Sty3kt

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 15, 2023