Λονδίνο: «Αιμορραγούμε, υποφέρουμε» – Αγωνιώδεις εκκλήσεις από συγγενείς ομήρων

Σε μια συνέντευξη Τύπου με έντονη συναισθηματική φόρτιση, στο Λονδίνο, οικογένειες Ισραηλινών που πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα έκαναν έκκληση σήμερα, για την απελευθέρωση των δικών τους ανθρώπων.

Υπολογίζεται ότι 150 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τους μαχητές της Χαμάς μετά την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση αυτή, η οποία οδήγησε σε πόλεμο με το Ισραήλ και σε χιλιάδες νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, από το περασμένο Σάββατο.

This newborn baby has been held hostage in Gaza since Saturday.

