Ισραήλ: Εγκρίθηκε χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας

Την ώρα που η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων αφήνει πίσω της δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως σε αντίποινα της αιφνιδιαστικής επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κατά του Ισραήλ, ξεκίνησαν αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη να πλήττουν στόχους της οργάνωσης.

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked.

The second objective, at the same time, is to exact an…

