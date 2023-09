Επέστρεψαν στη Γη ένας αστροναύτης της NASA και δύο κοσμοναύτες μετά από ρεκόρ διαμονής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Στη Γη προσγειώθηκαν ένας αστροναύτης της NASA και δύο κοσμοναύτες, ύστερα από ρεκόρ διαμονής ενός και πλέον έτους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία Roscosmos.

«Σήμερα στις 14:17 ώρα Μόσχας [και ώρα Ελλάδας] η κάψουλα του σκάφους Σογιούζ MS-23 (…) με τους κοσμοναύτες της Roscosmos Σεργκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πετέλιν και τον αστροναύτη της NASA Φρανσίσκο Ρούμπιο, που πέρασαν έναν χρόνο στον ISS, προσγειώθηκε στην περιοχή της πόλης Τζεζκαζγκάν στο Καζακστάν», ανέφερε η Roscosmos.

«Ο Σεργκέι Προκόπιεφ και ο Ντμίτρι Πετέλιν πέρασαν στο διάστημα 370 ημέρες, 21 ώρες και 22 λεπτά, δηλ. την πιο μακρά πτήση στο πλαίσιο του προγράμματος του ISS», υπογράμμισε σε μια ανακοίνωση η Roscosmos.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, έκανε λόγο για μια «ιστορική στιγμή στη διερεύνηση του διαστήματος».

The Soyuz spacecraft carrying astronaut Frank Rubio and two cosmonauts is undocking from the @Space_Station. https://t.co/1b4LHb2T92

— NASA (@NASA) September 27, 2023