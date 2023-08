Μιανμάρ: Ένα παιχνίδι για κινητά χρηματοδοτεί την αντίσταση στη χούντα

Ένα παιχνίδι για κινητά τηλέφωνα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα στη Μιανμάρ, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλές – εξοργίζοντας την κυβερνώσα χούντα, καθώς συγκεντρώνει κεφάλαια για την αντίσταση στη χώρα.

Όταν στρατιώτες στη Μιανμάρ συνέλαβαν τον φίλο του Ko Toot και την έγκυο σύζυγό του μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021, εκείνος θύμωσε τόσο πολύ που αποφάσισε να ενισχύσει τις προσπάθειες για την απομάκρυνση του στρατού από την εξουσία – χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές του στην πληροφορική.

«Δεν είχαν κάνει ποτέ ούτε ένα εγκληματικό πράγμα στη ζωή τους», είπε ο Ko Toot για το φιλικό του ζευγάρι, μιλώντας με το BBC μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής μηνυμάτων, με το βρετανικό δίκτυο να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο, για την ασφάλειά του. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη μία ημέρα μετά τη σύλληψή της, ωστόσο ο σύζυγός της παρέμεινε στη φυλακή για 1,5 έτος.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον στρατό από το πραξικόπημα του 2021, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης «Ένωση Βοήθειας για Πολιτικούς Κρατουμένους». Βάσει εκτιμήσεων του ΟΗΕ, ο αριθμός των νεκρών «πιθανότατα είναι πολύ μεγαλύτερος».

Ο Ko Toot αποφάσισε να γίνει μέρος του κινήματος για να εκδιώξει τον «σκληρό και επικίνδυνο» στρατό – και άρχισε να εργάζεται πάνω στο παιχνίδι του. Στόχος του ήταν να συγκεντρώσει κεφάλαια για όπλα και ανθρωπιστική βοήθεια για τις αντιστρατιωτικές δυνάμεις που είναι γνωστές ως Λαϊκές Δυνάμεις Άμυνας (People’s Defence Forces – PDF), καθώς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.

«Ένιωσα ότι είχαμε πολύ περιορισμένη διεθνή βοήθεια και ευαισθητοποίηση» είπε, συγκρίνοντας την κάλυψη της κρίσης στη Μιανμάρ με αυτήν της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Πραγματικοί άνθρωποι σε έναν πραγματικό πόλεμο»

Το παιχνίδι του κυκλοφόρησε αρχικά τους πρώτους μήνες του 2022 με την ονομασία «The PDF Game». Η λήψη του είναι δωρεάν, ωστόσο από τις διαφημίσεις, συγκεντρώθηκαν έσοδα που ξεπερνούν τα 500.000 δολάρια, σύμφωνα με τον Ko Toot. Ο ίδιος εκτιμά ότι πλέον συγκεντρώνονται μεταξύ 70.000 και 80.000 δολαρίων τον μήνα, με το ποσό να αυξάνεται όσο περνά ο καιρός.

Οι παίκτες έχουν τον ρόλο στελεχών της PDF που πολεμούν ενάντια σε δυνάμεις του στρατού, σε αποστολές παρόμοιες με όσα συμβαίνουν στη Μιανμάρ. Ο Ko Toot είπε ότι δημιούργησε χαρακτήρες βασισμένους σε πραγματικούς ανθρώπους, σε έναν πραγματικό πόλεμο με τον στρατό.

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στα καταστήματα εφαρμογών της Google όσο και της Apple, αν και αντιμετώπισε προβλήματα λόγω των πολιτικών των εταιρειών σχετικά με ευαίσθητα συμβάντα, είπε ο Ko Toot. Στο Google Play έχει μετονομαστεί σε «War of Heroes – The PDF Game». Το όνομα άλλαξε επίσης στο App Store της Apple, σε «War of Heroes», πριν αφαιρεθεί από την πλατφόρμα – αυτό ήταν ένα «τεράστιο πλήγμα» σημείωσε ο Ko Toot.

Σύμφωνα με την Apple, η εφαρμογή παραβίαζε τις πολιτικές για τις βίαιες συγκρούσεις. Ο Ko Toot αφαίρεσε ορισμένες στρατιωτικές αποστολές, προκειμένου να καταστεί εκ νέου διαθέσιμο το παιχνίδι. «Αυτά είναι σίγουρα καλά νέα και αναμένουμε να έχουμε περισσότερα έσοδα τώρα», είπε ο Ko Toot.

Το παιχνίδι έχει προκαλέσει την οργή της κυβερνώσας χούντας στη Μιανμάρ, η οποία τον Απρίλιο εξέδωσε ανακοίνωση σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας το κοινό ότι θα μπορούσε να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για τη χρήση της εφαρμογής.

Ο Ko Toot δεν ενοχλείται από τις απειλές του στρατού. «Δεν με νοιάζει τι λένε», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν γίνει περισσότερες από 1 εκατ. λήψεις του παιχνιδιού.