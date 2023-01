Ζελένσκι: Νεκρή μια Ουκρανή στην Ιερουσαλήμ

Τον θάνατο μιας Ουκρανής στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ γνωστοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας. Ειδικότερα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, σημειώνοντας: «Μοιραζόμαστε τον πόνο του Ισραήλ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ. Μεταξύ των θυμάτων είναι μια Ουκρανή. Ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων».

Και συνέχισε στο tweet του: «Τα εγκλήματα διαπράχτηκαν με κυνικό τρόπο κατά την Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος . Η τρομοκρατία δεν θα πρέπει να έχει καμία θέση στο σημερινό κόσμο. Ούτε στο Ισραήλ ούτε στην Ουκρανία».

We share 🇮🇱 pain after the terrorist attacks in Jerusalem. Among the victims is a 🇺🇦 woman. Sincere condolences to the victims' families. The crimes were cynically committed on the Intl Holocaust Remembrance Day. Terror must have no place in today's world. Neither in 🇮🇱 nor in 🇺🇦

