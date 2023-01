Πολωνία: Ανακοίνωσε την αποστολή αρμάτων μάχης Leopard στην Ουκρανία

Η Πολωνία θα στείλει άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος Andrzej Duda κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λβιβ.

«Μια συστοιχία τανκς Leopard για την Ουκρανία θα παραδοθεί ως μέρος της οικοδόμησης ενός διεθνούς συνασπισμού», ανέφερε ο Ντούντα σε δήλωση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. «Αυτή η απόφαση έχει ήδη ληφθεί στην Πολωνία». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την απόφαση.

«Σήμερα μπορώ να πω μια πολύ σημαντική λέξη για την άμυνά μας, για το κράτος μας, για τον στρατό μας, για την κοινή άμυνα της Ουκρανίας και ολόκληρης της Ευρώπης – τη λέξη «τανκ»», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λβιβ μαζί με τον Πολωνό και τους ομόλογους της Λιθουανίας.

Today in Lviv, together with Presidents @ZelenskyyUa and @GitanasNauseda, we are talking in the Lublin Triangle format about military support for Ukraine against Russian aggression and about Ukraine's integration with the EU and NATO. 🇵🇱🤝🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/iYSWqEdYWL

