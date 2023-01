Καλιφόρνια: Περισσότερες καταρρακτώδεις βροχές, ισχυροί άνεμοι και πλημμύρες

Δεκάδες εκατομμύρια κάτοικοι της Καλιφόρνιας αντιμετώπισαν τη Δευτέρα άλλη μια καταιγίδα ισχυρών βροχοπτώσεων, ισχυρών ανέμων και πλημμυρών, μετά τον αδυσώπητο καιρό των τελευταίων 10 ημερών, ο οποίος προκάλεσε το θάνατο 12 ανθρώπων και άφησε πολλές χιλιάδες χωρίς ρεύμα.

Το μεγαλύτερο μέρος των 39 εκατομμυρίων κατοίκων της Καλιφόρνιας θα μπορούσε να περιμένει έντονες βροχοπτώσεις έως και 13 εκατοστά κοντά στην ακτή, περισσότερο από ένα μέτρο χιόνι στα δυτικά και ριπές ανέμου που φτάνουν τα 65 μίλια την ώρα σε ολόκληρη την πολιτεία τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η πρόγνωση της Δευτέρας είναι ο τελευταίος γύρος άσχημων καιρικών φαινομένων που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους στην Καλιφόρνια, δήλωσε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα νήπιο που σκοτώθηκε από ένα δέντρο ερυθρελάτης που έπεσε και συνέθλιψε ένα κινητό σπίτι στη βόρεια Καλιφόρνια.

Damaging winds will return again later this evening through tomorrow as the next winter storm arrives to interior #NorCal.

Expect widespread power outages, downed trees and difficult driving conditions.

Now is the time to prepare if you have not already! #CAwx pic.twitter.com/uyDfClarYs

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) January 9, 2023