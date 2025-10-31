Πρόκληση η εφαρμογή της επαλήθευσης φαρμάκων στα φαρμακεία των νοσοκομείων – Οι ενστάσεις

Προβλήματα και προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει το κλιμάκιο του HMVO (Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων) με την συμπερίληψη των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στο σύστημα καταγραφής των συνταγογραφούμενων σκευασμάτων προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση ψευδεπίγραφων.

Το HMVO (Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων) συστάθηκε το 2023 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2025 με στόχο τον έλεγχο των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά για την ασφάλεια της δημόσιας Υγείας.

Μέχρι σήμερα ο έλεγχος των φαρμάκων γινόταν με την ταινία γνησιότητας η οποία όμως, προστάτευε τα φάρμακα που περνούσαν μέσα από κάθε ασφαλιστικό φορέα. Τα υπόλοιπα που διακινούνταν χωρίς ασφαλιστική αποζημίωση αντιμετώπιζαν προβλήματα με ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Από ειδικό σαρωτή

Με το HMVO πριν διανεμηθεί οποιοδήποτε φάρμακο θα περνά από ειδικό σαρωτή, ο οποίος θα συνδέεται με μια κεντρική βάση δεδομένων των φαρμάκων που παρασκευάζονται, διανέμονται και διατίθενται προς πώληση στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε η γενική διευθύντρια του HMVO Ιωάννα Κοντομανωλοπούλου στο συνέδριο της Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών της ΠΕΦΝΙ, η εγγραφή προϊόντων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων (EMVS) ενισχύει την ασφάλεια των φαρμάκων, διασφαλίζοντας την προστασία των ασθενών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε, συνολικά 6.229 προϊόντα έχουν καταχωρηθεί στο EMVS από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), δηλαδή τις φαρμακευτικές. Από αυτά, 3.411 προϊόντα, περίπου το 55%, είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, εξοπλισμένα με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας που βοηθούν στην πρόληψη της παράνομης διανομής.

Όπως εξήγησε στην προσπάθεια για την αποτροπή της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού επί του παρόντος συμβάλλουν, 340 ΚΑΚ είναι, 10.522 ιδιωτικά φαρμακεία, 137 δημόσια νοσοκομεία, 97 ιδιωτικά νοσοκομεία και 150 χονδρέμποροι.

Ενστάσεις

Ενστάσεις ωστόσο κατέθεσαν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί ρίχνοντας στο τραπέζι ακόμα και την πιθανή εξαίρεσή τους από το εγχείρημα διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία που δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν και με αυτό.

Η απάντηση όμως από πλευράς του HMVO είναι ότι αυτό δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη και ότι όλα τα φαρμακεία (ιδιωτικά & δημόσια) είναι υποχρεωμένα να συμπεριληφθούν. Η οδηγία για το HMVO όπως εξήγησε η κα Κοντομανωλοπούλου είναι ίδια για όλες τις χώρες.