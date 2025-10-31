Σημαντική αύξηση των λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2024 σε σχέση με τα 7 προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τα λοιμώδη νοσήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και η γρίπη και η ιλαρά) το 2024 τα κρούσματα ανήλθαν σε 6.134 έναντι 4.177 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 46,9%. Ενώ, το 2022 τα νοσήματα αυτά ανήλθαν στις 3.563 με το 2021 να καταγράφονται τα λιγότερα των τελευταίων 7 ετών, μόλις 918 κρούσματα, πιθανότατα λόγω του εγκλεισμού των πολιτών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης (2.305 από 1.192), ποσοστό 93,4% ενώ καταγράφηκαν και 38 κρούσματα ιλαράς.

Η γρίπη παρουσίασε εποχικότητα κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα περιστατικά μειώθηκαν την άνοιξη και παρέμειναν χαμηλά από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Συνολικά, αναφέρθηκαν 2.305 κρούσματα για το 2024 σε σχέση με 1.192 το 2023, καθιστώντας τη γρίπη τη συχνότερη λοίμωξη του έτους, με ποσοστό αύξησης 93,4%.

Συγκριτικά με το 2023, το 2024 η σαλμονέλωση αυξήθηκε κατά 12,4% και η φυματίωση μειώθηκε κατά 19,2%. Να σημειωθεί ότι η φυματίωση παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων και αποτελεί πρόβλημα της δημόσιας υγείας, γι’ αυτό και έχει τεθεί στόχος να εξαλειφθεί ο επιπολασμός της και οι θάνατοι έως το 2050.

Με βάση τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, η σαλμονέλωση εμφάνισε τα περισσότερα κρούσματα τους καλοκαιρινούς μήνες, από Ιούνιο έως και Οκτώβριο, ενώ τα περισσότερα κρούσματα φυματίωσης παρουσιάστηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Δεκέμβριο. Ενώ η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο παρουσίασε συνολικά 908 κρούσματα, με αυξητική τάση από το Μάιο έως τον Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023, το 2024 παρατηρήθηκε αύξηση 37,8%.

Επίσης, καταγράφηκαν 440 κρούσματα κοκκύτη το 2024 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2023 κατά το οποίο δηλώθηκαν μόλις 12 κρούσματα.

Τέλος, καταγράφηκαν 220 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, καθώς τα περιστατικά περιορίζονται στους μήνες από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023 η λοίμωξη αυξήθηκε κατά 35,8%.