Στήριξη στους εργαστηριακούς ιατρούς από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας

Ετοιμοπόλεμοι δηλώνουν οι Εργαστηριακοί Γιατροί σε όλη την Ελλάδα, με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) να στηρίζουν και να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις τους, στις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκο Νίτσα, ο ΙΣΘ έχει ζητήσει πολλές φορές την κατάργηση του άδικου και καταστροφικού μέτρου του “Clawback”, το οποίο εφαρμόζεται αδιαλείπτως από το 2012 έως και σήμερα. Ο ίδιος, ακόμη και στις επιστημονικές συσκέψεις υπό τον πρωθυπουργό στο περιθώριο της ΔΕΘ, τα τελευταία χρόνια, έχει ενημερώσει προφορικώς και εγγράφως ότι «είναι αδιανόητο, ύστερα από 13 χρόνια συνεχούς επιβάρυνσης, να εξακολουθεί να ζητείται από τους συναδέλφους να χρηματοδοτούν οι ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας». Οι δε Εργαστηριακοί Γιατροί, με ανακοινώσεις του συνδικαλιστικού τους φορέα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Γιατρών Ιδιωτικού Τομέα (ΠΟΕΡΓΙ) έχουν διαμαρτυρηθεί σε όλους τους τόνους για «το clawback που αποτελεί παραδοχή κρατικής αδυναμίας και όχι εργαλείο εξορθολογισμού».

Όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο όρος “clawback” αναφέρεται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής χρημάτων που εφαρμόζεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τους επαγγελματίες υγείας (όπως εργαστηριακούς γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ.) όταν η συνολική δαπάνη υπερβαίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό που έχει καθορίσει το υπουργείο Υγείας. Έτσι, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ενώ οι ιατροί παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τα παραπεμπτικά και τις ανάγκες των ασθενών, το κράτος… παρακρατεί εκ των υστέρων μέρος των νόμιμων δεδουλευμένων αμοιβών τους μεταφέροντας το βάρος της δημοσιονομικής ανεπάρκειας στους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας.

Ο ΙΣΘ υπενθυμίζει ότι «η πρακτική αυτή πλήττει καίρια τη βιωσιμότητα των ιατρείων, οδηγεί σε οικονομική ασφυξία των επαγγελματιών υγείας, απαξιώνει τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας και αναιρεί την αρχή της ισότιμης και δίκαιης αποζημίωσης του ιατρικού έργου». Η πολιτεία, όπως λέει, οφείλει να προχωρήσει άμεσα, στην κατάργηση του μηχανισμού clawback, στην ανάπτυξη σύγχρονων ελεγκτικών μηχανισμών σε πραγματικό χρόνο, και στην εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων που έχουν ήδη εκπονηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει εμπράκτως στις κινητοποιήσεις της 7ης Νοεμβρίου 2025, όπως αυτές προγραμματίστηκαν από την ΠΟΕΡΓΙ, διαθέτοντας μάλιστα ένα μισθωμένο πούλμαν για την μετάβαση και επιστροφή των μελών του στην Αθήνα.

Στήριξη κινητοποίησης Εργαστηριακών Ιατρών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας ΠΟΣΙΠΥ

Με αφορμή την πανελλαδική κινητοποίηση της 7ης Νοεμβρίου, η ΠΟΣΙΠΥ καλεί όλους τους εργαστηριακούς ιατρούς να συμμετέχουν ενεργά και να στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων τους εργαστηριακών ιατρών, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο για τη βιωσιμότητα των ιατρικών εργαστηρίων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΙΠΥ, οι αναγκαστικές επιστροφές (clawback) και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate) έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομική ασφυξία, με επιβαρύνσεις που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 70%. Όπως τονίζει, οι εργαστηριακοί γιατροί, που εξυπηρετούν περίπου το 90% των διαγνωστικών εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, δηλώνουν πως έχουν μετατραπεί σε… χρηματοδότες της δημόσιας υγείας, ενώ οι οφειλές του Οργανισμού αυξάνονται.

Η βιωσιμότητα των ιατρείων και η συνέχιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκονται σε οριακό σημείο, με κίνδυνο να τεθεί σε δοκιμασία η πρόσβαση των ασθενών σε βασικές εξετάσεις.

Οι φορείς του ιατρικού κόσμου καλούν τον Πρωθυπουργό να παρέμβει άμεσα και ζητούν:

Κατάργηση του clawback και διαγραφή των σωρευμένων χρεών

Εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων εξετάσεων για έλεγχο υπερσυνταγογράφησης

Δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Υγείας

Ενώ, δηλώνουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να προστατεύσουν το μέλλον των ιατρείων και την αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος.