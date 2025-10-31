Καινοτόμα και clawback στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ υπ. Υγείας και φαρμακευτικών

«Πόλεμο» με την καινοτομία έχει ανοίξει το υπουργείο Υγείας αφού η ελλιπής δημόσια χρηματοδότηση δημιουργεί αναχώματα στην εισαγωγή τους ενώ παράγοντες της αγοράς υποψιάζονται ότι το υπουργείο ετοιμάζει νέους τρόπους αποζημίωσης των φαρμάκων.

Ραντεβού με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη έχουν ζητήσει οι φαρμακευτικές εταιρείες του Pharma Innovation Forum για να συζητήσουν εκτενώς το θέμα που τους καίει και δεν είναι άλλο από τα καινοτόμα φάρμακα των οποίων η εισχώρηση στην ελληνική αγορά όσο πάει και δυσκολεύει. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθεί φυσικά και το θέμα του αυξημένου clawback το οποίο παρόλες τις υποσχέσεις του υπουργού Υγείας φτάνει και φέτος σχεδόν στα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, στα σημειώματα του 2ου εξαμήνου που άρχισαν να λαμβάνουν οι φαρμακευτικές οι επιστροφές για τα φάρμακα άνω των 30 ευρώ ανέρχονται λίγο παραπάνω από το 75%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι του 1ου εξαμήνου ξεπέρασαν το 79% μεσοσταθμικά δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει στο 69% που προέβλεπε το υπουργός Υγείας.

Άρα το clawback συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τις εταιρείες. Από την άλλη, τα 50 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Καινοτομίας είναι σταγόνα στον ωκεανό όπως λένε. Μπορεί να φτάσουν για το πρώτο έτος αλλά μετά τι θα γίνει. Πως θα επιλέγονται τα φάρμακα που θα μπαίνουν στη χώρα, με ποιες αξιολογήσεις; Αυτή τη στιγμή το ΙΦΕΤ έχει μετατραπεί σε φαρμακευτική εταιρεία, λένε περιπαικτικά, αφού τα φάρμακα που δεν μπορούν να μπουν μέσω της φυσικής οδού έρχονται από εκεί για να «γλιτώνουν» το clawback.

Η δημόσια χρηματοδότηση για το φάρμακο αλλά και τα ιατροτεχνολογικά είναι μηδαμινή στη χώρα μας και πολλοί υποψιάζονται ότι το υπουργείο ετοιμάζει πιθανώς νέους τρόπους αποζημίωσης.

Θεωρούν ότι το πρόγραμμα της αναπληρώτρια υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη για την αποζημίωση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας είναι προεόρτια για ένα νέο μοντέλο αποζημίωσης που θα εισάγει η χώρα. Δηλαδή κάλυψη μερίδας ασθενών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να λάβουν καινοτόμα φάρμακα, αφού πρώτα έχει διεξαχθεί σειρά εξετάσεων που να πιστοποιεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Πρόκειται για ένα μοντέλο που ουσιαστικά μηδενίζει το clawback των καινοτόμων φαρμάκων και λειτουργεί σε κάποιες χώρες.

Όμως αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ασθενείς δύο ταχυτήτων, αυτούς που θα μπορούν να πάρουν καινοτόμα φάρμακα και να πολεμήσουν με τις πιο προηγμένες θεραπείες τη νόσο τους και αυτούς που θα παίρνουν ότι προϋπήρχε.

Από την άλλη εκτός ελέγχου έχει βγει η κατάσταση με τα φάρμακα παχυσαρκίας, αφού πολλοί ειδικοί «βαφτίζουν» διαβητικούς τους ασθενείς τους προκειμένου να λάβουν τα φάρμακα απώλειας βάρους χωρίς να πληρώσουν.