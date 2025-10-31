Έρχεται σύμφωνο συνεργασίας ασφαλιστικών εταιρειών με τα δημόσια νοσοκομεία

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το υπουργείο Υγείας στο να υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και δημόσιων νοσοκομείων, όπως ανακοίνωσε στο 4ο Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στο πάνελ με θέμα «Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας στην Ελλάδα: Στρατηγικές Συμπράξεις και Μεταρρυθμιστικές Προοπτικές» συζητώντας με τους εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε θετικά σε ερώτηση αν το υπουργείο είναι έτοιμο να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο «πακέτο» συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υφυπουργός, πιο δύσκολο ήταν να βγει νόμος για να πληρώνει ο ασθενείς 1.200 ευρώ για χολοκυστεκτομή σε δημόσιο νοσοκομείο με ιδιώτη ιατρό παρά το να υπογράψει σύμβαση ένα δημόσιο νοσοκομείο με μια ασφαλιστική. «Ο λόγος που δεν εφαρμόστηκε ένας νόμος που ψηφίστηκε πριν από 25 χρόνια είναι ότι κάποιος έπρεπε να βρει τον τρόπο να τον υλοποιήσει» τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους και προέτρεψε τους παρευρισκόμενους να πάνε με προτάσεις στο υπουργείο για να διασφαλιστεί αυτή η συνεργασία.

Λίγο αργότερα, μιλώντας στη «Ν» ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε, «Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε ένα συνεκτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του εθνικού συστήματος υγείας διασφαλίζοντας την ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών. Δώσαμε έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών και προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις που για χρόνια παρέμεναν «ταμπού» ή παρότι είχαν ψηφιστεί σε νόμους έμεναν ανενεργές. Σήμερα, το ΕΣΥ αλλάζει στην πράξη: εφαρμόζονται ήδη τα απογευματινά χειρουργεία, το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ και η δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών ιατρών στις δημόσιες δομές υγείας. Βελτιώνουμε την οικονομική διαχείριση και εφαρμόσαμε τα DRGs. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισα στο συνέδριο ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και με τις ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο να βρούμε, από κοινού, λύσεις που θα ωφελήσουν τους Έλληνες πολίτες και θα ενισχύσουν το σύστημα υγείας μας».

Να σημειωθεί ότι στο πάνελ των ομιλητών ήταν οι: Δημήτρης Βασιλειάδης, Partner, Advisory, PwC Greece, Πάνος Δημητρίου, CEO, Generali Hellas, Γιάννης Καντώρος, CEO, Interamerican Group, part of Achmea, Δημήτρης Μαζαράκης, CEO, Εθνική Ασφαλιστική και συντονιστής ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Commercial Executive Director του ομίλου Affidea.