Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις

Τη διοργάνωση μεγάλης εκδήλωσης στην πλατεία Συντάγματος, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, από 10:00 έως 13:00, ανακοίνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ.) .

Εντάσσεται στο πλαίσιο των παράλληλων εργασιών της 22ης ετήσιας συνάντησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ERNA) που θα φιλοξενηθεί από τον Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου και υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για πρωτοβουλία του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στη διάρκεια της οποίας η Κινητή Ομάδα Υγείας θα μεταφέρει το μήνυμα: «Μαζί, ενισχύουμε την υγεία της κοινότητας- Ενωμένοι απέναντι στον HIV, την Ηπατίτιδα, τη Φυματίωση και την εξάρτηση από ουσίες».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, όπως η λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας (HIV/AIDS), του ιού της ηπατίτιδας Β και C και τη σύφιλη.

Παράλληλα, ιατροί, νοσηλευτές και εθελοντές του Τομέα Υγείας, θα παρέχουν στοχευμένη ενημέρωση στο κοινό, για την αξία της έγκαιρης ανίχνευσης, της τακτικής παρακολούθησης της υγείας, καθώς και της ανάγκης εξάλειψης του κοινωνικού στιγματισμού.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, καθώς και του Εργαστηριακού Κέντρου Αγίων Αναργύρων, προάγοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινοτική δράση και την καλλιέργεια κουλτούρας υγείας στους νέους.

Η ετήσια συνάντηση του ERNA συγκεντρώνει εκπροσώπους, συνεργάτες και ειδικούς από Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, για να ενισχύσουν τη συλλογική ανταπόκριση του Κινήματος σε σημαντικές προκλήσεις της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για τον HIV, τη Φυματίωση και την Κατάχρηση Ουσιών.

Το Δίκτυο ERNA, που λειτουργεί από το 1997, αποτελεί πλατφόρμα αλληλεγγύης και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους Εθνικούς Συλλόγους του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Σύμφωνα με τον Ε.Ε.Σ., η συνάντηση της Αθήνας θα επιβεβαιώσει την κοινοτική προσέγγιση του Κινήματος, θα αναπτύξει τη νέα Στρατηγική ERNA 2025–2035 και θα προωθήσει τις συνεργασίες για δράση σε πεδία όπως η μείωση εμφάνισης του κινδύνου από μεταδιδόμενες λοιμώξεις, η ψυχική υγεία και η εξάλειψη του στιγματισμού.