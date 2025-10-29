Εργαστηριακοί ιατροί: Ζητούν διαγραφή του τεχνητού χρέους τους

Τη διαγραφή του τεχνητού χρέους που «στραγγίζει» οικονομικά τα διαγνωστικά εργαστήρια θα ζητήσουν με την μεγαλύτερη πανελλαδική κινητοποίηση που έγινε ποτέ οι εργαστηριακοί ιατροί στις 7 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (Π.Ο.ΕΡΓ.Ι), περίπου 1.200 ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί (ακτινολόγοι και βιοπαθολόγοι) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα μεταβούν στην Αθήνα από κάθε γωνιά της χώρας – Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, Κρήτη, νησιά Αιγαίου και Ιονίου, Πελοπόννησο – για να διαδηλώσουν ενωμένοι και αποφασισμένοι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 12:00, μπροστά από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το μέγαρο Μαξίμου.

Στα βασικά τους αιτήματα είναι η διαγραφή του πλασματικού χρέους που έχει δημιουργηθεί από τα σωρευτικά clawback των προηγούμενων ετών, το οποίο αναγνωρίζει το υπουργείο Υγείας ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί, όμως δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα.

Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι το clawback και οι τιμές των υπηρεσιών που έχουν μείνει στάσιμες χρόνια τώρα, με αποτέλεσμα η μία στις δύο εξετάσεις να είναι «δωρεά» των εργαστηρίων στο κράτος και τον πολίτη. Επίσης, η θέσπιση πρωτοκόλλων στις εξετάσεις για να σταματήσει η υπερσυνταγογράφηση και η στρέβλωση του προϋπολογισμού.

Όπως μας εξηγεί ο Παύλος Θωμαΐδης, μέλος της Π.Ο.ΕΡΓ.Ι., οι εργαστηριακοί ιατροί ζητούν να υπάρξει πλέον πολιτική βούληση και θα φτάσουν μέχρι τον πρωθυπουργό. Η κινητοποίηση είναι μια κραυγή αγωνίας και αξιοπρέπειας από γιατρούς που στηρίζουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά σήμερα βρίσκονται υπό διωγμό, εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς οικονομικής δουλείας και εκμετάλλευσης και έχουν μετατραπεί σε χρηματοδότες του ΕΟΠΥΥ. Υπάρχουν γιατροί που είναι προ της σύνταξης και δεν μπορούν να βγουν, διότι τα χρέη αυτά τους πνίγουν και, αν συνταξιοδοτηθούν, θα περάσουν στα παιδιά τους.

Η σημερινή πραγματικότητα

Τα τελευταία χρόνια πολλά εργαστήρια έχουν κλείσει, κυρίως στην Αττική, οδηγώντας γιατρούς στην ανεργία, στην υπαλληλοποίηση ή στη μετανάστευση.

Πολλοί εργαστηριακοί ιατροί δεν εισπράττουν πλέον ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς το σύνολο των αποζημιώσεων παρακρατείται για την αποπληρωμή του clawback. Ζουν ουσιαστικά μόνο από τη συμμετοχή των ασθενών, που συχνά δεν καλύπτει ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα.

Το χρέος αυτό δεν είναι δανεισμός, αλλά απλήρωτα δεδουλευμένα από εξετάσεις ασφαλισμένων Ελλήνων πολιτών που διενεργήθηκαν κανονικά και για τις οποίες το κράτος έχει υποχρέωση να καλύψει το κόστος. Οι εξετάσεις αυτές είναι πραγματικές, έγιναν, και δεν μπορεί να τις πληρώνουν οι γιατροί. Πρόκειται για ένα τεχνητό χρέος, που μεταβιβάζεται ακόμη και στα παιδιά τους σε περίπτωση θανάτου του ιατρού – κάτι που αντιβαίνει σε κάθε έννοια δικαίου και κοινωνικής ηθικής.

«Το clawback είναι μνημονιακό μέτρο, το οποίο, παρά το ότι η χώρα έχει εξέλθει από τα μνημόνια, επεκτάθηκε έως το 2030, αποκτώντας χαρακτήρα μονιμότητας.

Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στην εποχή των υπερπλεονασμάτων, είναι απαράδεκτο αυτά τα ποσά να μην κατευθύνονται στην αποπληρωμή των εξετάσεων των Ελλήνων ασφαλισμένων. Οι πόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στις τσέπες μας – πρόκειται για εξετάσεις των συμπολιτών μας, για υπηρεσίες υγείας που παρασχέθηκαν και πρέπει να καλυφθούν από το κράτος» σημειώνει ο κ. Θωμαΐδης.

Την ημέρα της πανελλαδικής συγκέντρωσης στις 7 Νοεμβρίου όλα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά.

Τη στήριξή της στην Π.Ο.ΕΡΓ.Ι. δηλώνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος (Σ.ΙΔ.Ι.Ε.), καλώντας τον πρωθυπουργό να παρέμβει, καθώς το πρόβλημα υπερβαίνει τα όρια ενός υπουργείου και έχει εξελιχθεί σε ζήτημα κυβερνητικής και κοινωνικής ευθύνης.