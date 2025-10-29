Logo Image

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Οι πολίτες να εμπιστεύονται τον γιατρό τους και όχι το Ιnternet

Υγεία

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Οι πολίτες να εμπιστεύονται τον γιατρό τους και όχι το Ιnternet

«Οι ανεύθυνες πληροφορίες, ακόμη και στις περιπτώσεις που δίδονται καλόπιστα, μπορούν να οδηγήσουν σε αυτοσχέδιες θεραπείες με επιπτώσεις που δύσκολα μπορούν να αναταχθούν»

Με το μήνυμα «Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας», ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) ζητά από τους πολίτες να μη διακινδυνεύουν την υγεία τους, αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο για θέματα υγείας που τους απασχολούν ή σε φίλους και πρόσωπα που υποδύονται τους συμβούλους υγείας και να εμπιστεύονται τη μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, δηλαδή τον γιατρό τους.

«Οι ανεύθυνες πληροφορίες, ακόμη και στις περιπτώσεις που δίδονται καλόπιστα, μπορούν να οδηγήσουν σε αυτοσχέδιες θεραπείες με επιπτώσεις που δύσκολα μπορούν να αναταχθούν ή να οδηγήσουν σε διακοπή κρίσιμων θεραπειών με υποσχέσεις αντικατάστασης από θαυματουργά βότανα και φάρμακα άγνωστης προέλευσης», τονίζει ο ΠΙΣ.

Η καμπάνια με κοινωνικά μηνύματα που αφορούν σε σοβαρά ζητήματα υγείας έχει ξεκινήσει από την αρχή του 2025 και εντάσσεται στα 100χρονα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube